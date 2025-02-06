TOKİ’den yine milyarlık satışlar

Yayınlanma: 06.02.2025 - 10:45

Güncelleme: 06.02.2025 - 11:16

Satılacak arsalar arasında doğal sit alanları, tarım arazileri ve özel çevre koruma bölgelerinde bulunan araziler de yer alıyor. Bu arsalar, konut, ticaret, turizm, sanayi, eğitim, sağlık ve sosyal kültürel tesis alanları gibi farklı kullanım amaçlarına uygun olarak satışa sunulacak.

Açık artırma 19-20-21 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak. Alıcılar, arsaları %25 peşinatla 48 ay vade ya da %40 peşinatla 36 ay vade seçenekleriyle satın alabilecek. Ayrıca, peşin ödemelerde %15 indirim uygulanacak.

ARSA BEDELLERİ AÇIKLANDI

Ege Bölgesi'nde satılacak bazı arsaların muhammen bedelleri şu şekilde: İzmir’de 605 milyon 13 bin 700 TL, Aydın’da 977 milyon 671 bin 977 TL, Balıkesir’de 571 milyon 908 bin 109 TL, Denizli’de 28 milyon 593 bin 856 TL, Muğla’da 447 milyon 805 bin 378 TL

En dikkat çekici arsalar arasında Muğla’nın Marmaris ilçesinde yer alan Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi Planlı alanı, 51 milyon TL bedelle satışa çıkarılırken, Muğla Köyceğiz Toparlar’daki konut alanı ise 167 milyon 310 bin TL’den satışa sunulacak

Satışa çıkarılan parsellerin 16 tanesi ise İzmir’de yer alıyor. Aliağa’da 4 sanayi alanı, Dikili’de 1 konut alanı, Foça’da 1 doğal SİT alanı, Menderes’te 2 konut ve orman alanı ve Torbalı’da ise 8 konut alanı vitrine çıkarıldı.