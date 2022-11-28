TOKİ'nin Konya başvuruları açıklandı mı?

28 Kasım 2022 Pazartesi, 16:43

Ev sahibi olmak isteyen yurttaşlar, TOKİ'nin Konya'nın merkez ilçelerinde yaptığı 2 bin 891 konut için başvuruda bulunmuştu. TOKİ Konya başvuruları uzun zamandır merakla bekleniyordu. İşte ayrıntılar...

TOKİ'NİN KONYA'DA BAŞVURULARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ'nin Konya'da hayata geçirdiği 2 bin 891 konuta, 112 bin 989 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 108’i şehit yakını kontenjanından, 20’si gazi kontenjanından, 4 bin 725’i engelli kontenjanından, 8 bin 755’i emekli kontenjanından, 53 bin 312’si genç kontenjanından yapıldı. Diğer başvuru sayısı ise 47 bin 69. Başvuruları kabul edilenler ve olumsuz sonuç alanlar 28 Kasım 2022 tarihi itibariyle açıklandı.

TOKİ KONYA BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ

TOKİ KONYA BAŞVURUSU OLUMSUZ SONUÇLANANLAR LİSTESİ