Tomruk yüklü kamyonla çarpıştı: 3 kişi yaralandı!

Rize’nin Pazar ilçesinde tomruk yüklü kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Tomruk yüklü kamyonla çarpıştı: 3 kişi yaralandı!
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İHA
Yayınlanma: 29.10.2024 - 20:44

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Pazarlık Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Pazar istikametinden Ardeşen istikametine giden Tolga K. yönetimindeki 08 ABK 054 plakalı tomruk yüklü kamyon ile yan yoldan gelen Nedim A. kontrolündeki 53 HN 792 plakalı kamyonet ile kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyon takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler Tolga K. ile Nedim A. ve araçlarda bulunan Mevlana N. olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumu ciddi olan Nedim A. ve Mevlana N. Kaçkar Devlet Hastanesi’nden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken çarpışmada devrilen kamyondan dökülen tomruklar nedeniyle bir süre trafiğe kapalı olan Karadeniz Sahil Yolu Pazar Belediyesi ekipleri tarafından temizlenerek yeniden trafiğe açıldı.


Etiketler: #Rize #tomruk #kaza

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