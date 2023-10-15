Topkapı surlarında erkek cesedi bulundu

Yayınlanma: 15.10.2023 - 16:41

Güncelleme: 15.10.2023 - 16:41

Fatih’te tarihi Topkapı surlarının dibinde bir erkek cesedi bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cesedin bulunduğu yerin yakınında bulunan kesici alet polis ekipleri tarafından delil torbasına konuldu.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.