Topkapı surlarında erkek cesedi bulundu

Fatih’te tarihi Topkapı surlarında bir erkek cesedi bulundu. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

DHA
Yayınlanma: 15.10.2023 - 16:41
Topkapı surlarında erkek cesedi bulundu
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Fatih’te tarihi Topkapı surlarının dibinde bir erkek cesedi bulundu. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cesedin bulunduğu yerin yakınında bulunan kesici alet polis ekipleri tarafından delil torbasına konuldu. 

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.


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