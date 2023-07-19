Toplantı kaydının sızdırılması hakkında İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ilk yorum

Yayınlanma: 19.07.2023 - 11:31

Güncelleme: 19.07.2023 - 11:31

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhuriyet Halk Partisi kurmaylarının Zoom üzerinden yaptığı toplantının kaydının sızdırılması hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu "Seçimden bu yana bunlar devam edecektir, ediyor. Gizli bir tarafı yok. Yarın da toplantımız var. Hatta bugün bile buna benzer toplantılarımız var. Hiçbir gizli tarafı yok. Konuşulan mevzular partinin konularıdır. Bununla ilgili hiçbir meselesini sizlerin önünde konuşmayacağım. Masalarda konuşmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"ARAŞTIRACAĞIZ"

Sızdırılması üzerinde sorulan bir soruya ise İmamoğlu, şu yanıtı verdi:

"Onu araştıracağız, bakacağız. Ne olmuş, nasıl olmuş, bunu seven kimler var, partinin içinde mi var, dışında mı var? Buna da bakacağız. Ama biz partimizle ilgili mevzuları, partimizin yetkilileriyle çekinmeden, açık ve seçik, kalbimizde ne varsa bir arada bir aile meselesi gibi konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz. Buradan sağlıklı kararlar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz."