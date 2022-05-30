Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı? Hastanelerde maske zorunluluğu bitti mi?

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:26

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19'da vaka sayılarının 1000'in altına düştüğünü belirterek vaka sayısı 3 gün üst üste binin altına düştüğü zaman toplu ulaşımda maske kullanımının serbest bırakılacağını söylemişti.

Türkiye'de son 24 saatte 864 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 kişi yaşamını yitirdi. İki gündür binin altında seyreden vaka sayısı dün de binin altında görüldü. Vaka sayının 3 gün üst süte binin altında görülmesiyle vatandaşlar maske zorunluluğun kalkıp kalmayacağı merak ediyordu.

TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Üç gün üst üste yeni vaka sayısının 1000'in altında kalmasıyla toplu taşımada maske zorunluluğu da kalktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz."

UÇAKLARDA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı" açıklamasının ardından uçaklarda maske kullanım zorunluluğu da kaldırılıyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yarından itibaren personelin maske kullanmayacağını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz. Milletçe gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. Şimdi tebessüm zamanı” paylaşımında bulundu.