İddia: ATV’nin YouTube kanalı, 'topluluk kurallarını ihlal ettiği' gerekçesiyle kapatıldı

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:06

AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen ATV'nin YouTube kanalı, iddiaya göre 'topluluk kurallarını ihlal ettiği' gerekçesiyle kapatıldı.

Kullanıcılar kanalın YouTube hesabına girdiklerinde, "Bu hesap, YouTube Topluluk Kuralları'nı ihlal ettiği için kapatıldı" yazısı ile karşılaştı.

Kapatılma sebebine dair henüz açıklama yapılmadı.