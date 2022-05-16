İddia: ATV’nin YouTube kanalı, 'topluluk kurallarını ihlal ettiği' gerekçesiyle kapatıldı

İktidara yakınlığıyla bilinen ATV’nin 10 milyonu aşkın kullanıcıya sahip YouTube kanalının, 'topluluk kurallarını ihlal ettiği' gerekçe gösterilerek kapatıldığı iddiası gündeme geldi. Kapatılma sebebine dair henüz açıklama yapılmadı.

cumhuriyet.com.tr
16 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:06
İddia: ATV’nin YouTube kanalı, 'topluluk kurallarını ihlal ettiği' gerekçesiyle kapatıldı
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AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen ATV'nin YouTube kanalı, iddiaya göre 'topluluk kurallarını ihlal ettiği' gerekçesiyle kapatıldı.

Kullanıcılar kanalın YouTube hesabına girdiklerinde, "Bu hesap, YouTube Topluluk Kuralları'nı ihlal ettiği için kapatıldı" yazısı ile karşılaştı.

Kapatılma sebebine dair henüz açıklama yapılmadı.


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