Toprağın altından cephanelik çıktı
Adana’da Seyhan polisi yaptığı operasyonda evin bahçesinde toprağın altına gizlenmiş halde 8 ruhsatsız silah, 2 çelik yelek ele geçirirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yeşiloba Mahallesi’ndeki bir müstakil evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu ihbarını aldı. Ekipler bunun üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.
KAZMAYLA TOPRAĞI KAZIP SİLAHLARI BULDULAR
Seyhan polisleri evin içerisinde yaptığı arama çalışmalarında 2 çelik yelek, 1 kurusıkı, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Evin bahçesindeki toprağı kazan polisler, zulalanmış 6 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör ve 73 mermi ele geçirdi.
Evde bulunan Halil K., Ozan B. ve Ramazan U. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ramazan U. ve Ozan B. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken Ozan B. tutuklandı.
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