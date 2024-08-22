Toprağın altından cephanelik çıktı

Adana’da Seyhan polisi yaptığı operasyonda evin bahçesinde toprağın altına gizlenmiş halde 8 ruhsatsız silah, 2 çelik yelek ele geçirirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 22.08.2024 - 11:01
Abone Ol google-news

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yeşiloba Mahallesi’ndeki bir müstakil evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu ihbarını aldı. Ekipler bunun üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi. 

KAZMAYLA TOPRAĞI KAZIP SİLAHLARI BULDULAR

Seyhan polisleri evin içerisinde yaptığı arama çalışmalarında 2 çelik yelek, 1 kurusıkı, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Evin bahçesindeki toprağı kazan polisler, zulalanmış 6 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör ve 73 mermi ele geçirdi.

Evde bulunan Halil K., Ozan B. ve Ramazan U. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ramazan U. ve Ozan B. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken Ozan B. tutuklandı.


İlgili Haberler

Tekirdağ’da evden cephanelik çıktı

Tekirdağ’da evden cephanelik çıktı
Yer: Afyonkarahisar... Cephaneliğe yetecek kadar ruhsatsız silahla yakalandı

Yer: Afyonkarahisar... Cephaneliğe yetecek kadar ruhsatsız silahla yakalandı
Düğün magandalarının ev ve araçlarından cephane çıktı

Düğün magandalarının ev ve araçlarından cephane çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler