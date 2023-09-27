Toprak: Üniversiteler beslenmeyi kar elde edebilecek bir şey olarak görmemeli

Yayınlanma: 27.09.2023 - 10:53

Güncelleme: 27.09.2023 - 10:53

Üniversitelerde 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala İzmir’in en köklü devlet üniversiteleri olan Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yemek fiyatlarına yüzde 200’e varan oranlarda zam yapılmasına öğrenci ve sendikaların ardından Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi de tepki gösterdi.

“ÜNİVERSİTELER YEMEKTEN KAR ELDE EDİYOR”

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, “Sayıştay raporuna baktığımız zaman devlet üniversitelerinin özellikle İzmir'deki üniversitelerin ciddi oranda kar elde ettiğini görebiliyoruz. Üniversitelerin yemekten kar elde etmemeleri lazım. Birçoğu zaten özelleştirilmiş durumda. Barınma ciddi anlamda zamlandı. Öğrenciler, barınma başta olmak üzere ısınma, ulaşım gibi masrafları arttığı için en uygun fiyatlı yemeği okulda yiyebileceğini düşündüğü için öğle ve akşam yemeğini okulda tüketmeye çalışıyor. Siz şimdi buna da zam yaptığınız zaman bütçe ciddi anlamda problem yaşıyor. Burada da üniversitelerin yemeği beslenmeyi bir kar elde edebilecek bir şey olarak düşünmeyip derhal bu zamları geri almaları, öğrencilerin minimum maliyetle sağlıklı, yeterli ve dengeli bir şekilde beslenmelerini sağlamaları gerekiyor” diye konuştu.

“MENÜLER MUTLAKA UZMAN KONTROLÜNDE VERİLMELİ”

Yemekhanelerin özelleştirildiğini ifade eden Toprak, “Orada en ucuz fiyatı verenle anlaşma yapıyorlar. Burada da ciddi sıkıntılar var. Belli kriterler belirlenmesi lazım. Çünkü siz tek baremi fiyat olarak belirlediğiniz zaman orada da sağlıklı ve güvenli bir gıda üretimi olmayacağı şüphesi akla geliyor. Bugün etin fiyatı yaklaşık 400 liralar civarında, kıyma da 300 liranın üzerinde oldu. Bu rakamları düşünürsek bir yemekte yüz gram et eklediği zaman ortalama 40 lira zaten sadece et maliyeti oluyor. Burada dikkatli sağlıklı dengeli bir şekilde beslenebilecek menüleri mutlaka uzmanların kontrolünde vermeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.