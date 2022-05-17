Törende öğrencileri taşıyan platform çöktü, faciadan dönüldü

Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin geleneksel önlük giydirme töreninde sahnede öğrencileri taşıyan platform çöktü. şans eseri kimse yaralanmadı.

İHA
17 Mayıs 2022 Salı, 09:42
Törende öğrencileri taşıyan platform çöktü, faciadan dönüldü
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Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi geleneksel önlük giydirme töreninde sahnede öğrencilerin bulunduğu platform bir anda çöktü.

Törene katılan öğrenciler ve aileleri büyük korku yaşadı.

Kimsenin yaralanmadığı olayda platformun çökme anı ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.


Atatürk Üniversitesi Erzurum üniversite

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