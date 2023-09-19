Besinlerdeki 'ORAC' değeri nedir? Faydaları nedir?

Yayınlanma: 19.09.2023 - 07:00

Güncelleme: 19.09.2023 - 07:00

Dyt. Tuğçe Yılmaz, besinlerde yer alan ORAC değeri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

ORAC değerinin ne olduğundan bahseden Dyt. Yılmaz, "ORAC İngilizce oxygen radikal absorbance capacity kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. ORAC, oksijen radikallerini etkisiz hale getirebilme kapasitesidir. Gıdalardaki antioksidan kapasitesinin (ORAC değeri) tespitinde kullanılan bir metottur. Antioksidanlar serbest radikallerle mücadele ederler. 'ORAC' ve 'antioksidan' değerleri tamamen aynı şey olmamakla birlikte, yüksek ORAC değerine sahip olan gıdaların bir arada tüketilmesi kandaki antioksidan seviyesini artırmaktadır. Bir besinin ORAC değeri ne kadar yüksekse, antioksidan etkisi o kadar fazladır" diye konuştu.

YÜKSEK ORAC DEĞERLİ BESİLERİN FAYDALARI

Diyetisyen Tuğçe Yılmaz, yapılan çalışmalara göre ORAC değeri yüksek besinlerin tüketiminin faydalarını söyleyen Tuğçe Yılmaz, "Hücre ve doku yaşlanmasını yavaşlatır. Kalp damar sağlığını korur. Beyin sağlığımızı korur. Bağışıklık sistemimizi destekler. Kansere ve diğer tüm hastalıklara yakalanma riskini azaltır” ifadelerine yer verdi.

"GÜNLÜK ALMAMIZ GEREKEN ORAC DEĞERİ 3 BİN İLE 5 BİN ARASI"

Günlük alınması gereken toplam ORAC değerinin 3 bin ila 5 bin arasında değiştiğini söyleyen Dyt. Yılmaz, “Bu oran yaşa, cinsiyete, kilo ve genel sağlık durumuna göre değişkenlik gösterir. Her gün 2-3 porsiyon meyveye, her öğünde salata ve sebzelere beslenmenizde yer vererek almış olduğunuz ORAC değerini yükseltebilirsiniz. Tek düze beslenmek yerine rengârenk, çeşitli sebze ve meyveler yiyerek ve özelliklere yemeklerinize baharatlar katarak sağlığınıza sağlık katabilirsiniz” şeklinde konuştu.

ORAC DEĞERİ YÜKSEK BESİNLER

Yiyeceklerin de antioksidan puanlarının olduğunu dile getiren Diyetisyen Tuğçe Yılmaz, ORAC değeri yüksek besinleri şu şekilde sıraladı:

"Goji berry (Kurt üzümü) ORAC değeri: 25 bin 300 , kuru erik ORAC değeri 5 bin 770, nar ORAC değeri 3 bin 307 , kuru üzüm ORAC değeri 2 bin 830, böğürtlen ORAC değeri 2 bin 36, sarımsak ORAC değeri bin 1939, beyaz lahana ORAC değeri bin 770, kızılcık ORAC değeri bin 750, çilek ORAC değeri bin 540, ıspanak ORAC değeri bin 260, ahududu ORAC değeri bin 220 Brüksel lahanası ORAC değeri 980, erik ORAC değeri 949, karanfil ORAC değeri 314,446, sumak ORAC değeri 312,400 tarçın ORAC değeri 267,536 , sorgum ORAC değeri 240,000, kekik ORAC değeri: 200,129, zerdeçal ORAC değeri: 159,277."