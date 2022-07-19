TPI Composite işçileri direnişleri sonucunda kazandı

19 Temmuz 2022 Salı, 04:00

İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan TPI Composite fabrikasında çalışan Petrol-İş Sendikası’na üye işçiler, düşük maaş zammına karşı başlattıkları iş bırakma eyleminden zaferle ayrıldı.

Fabrika önünde nöbet tutan işçiler adına şirket yönetimiyle görüşen sendika temsilcileri, yapılan son toplantının ardından büyük oranda uzlaşıya varıldığını duyurdu. 5 bine yakın çalışanın bulunduğu işyerinde yaklaşık yüzde 39 oranında bir zam için anlaşıldığı, işten çıkarılan personelin geri alındığı duyuruldu. Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, yapılacak oylamanın ardından işe dönmeye hazırlandıklarını açıkladı.