Trabzon'da belediye otobüsü kazasında can kaybı 5'e yükseldi!

Trabzon Akçaabat'ta dün akşam saatlerinde belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada can kaybı 5'e yükseldi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 37 yaşındaki Neriman Aslan'ın da bu sabah hayatını kaybettiği aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 05.05.2023 - 10:58
Trabzon'da belediye otobüsü kazasında can kaybı 5'e yükseldi!
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Trabzon’un Akçaabat ilçesinde dün akşam saatlerinde belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada can kaybı 5'e yükseldi.

37 KİŞİ YARALANDI!

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 17.17’de ilçenin Dörtyol Mahallesi kavşağında yaşandı. Alınan bilgiye göre, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait 61 K 737 plakalı yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 41 kişiden 3’ü olay yerinde biri hastanede olmak üzere 4 kişi hayatını kaybederken, 37 kişi de yaralandı.

Kaza yerine toplam 22 ambulans ve 3 UMKE timi ile olmak üzere toplam 78 sağlık personeli gönderilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Trabzon’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada Fadime Akgün (55), Ayşe Zengin (55) ve Yusuf Değirmenci (65) olay yerinde, 4 yaşındaki Azra Akgün ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yaralılar arasında yer alan 37 yaşındaki Neriman Aslan da bugün sabah saatlerinde KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.


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