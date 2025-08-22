Trabzon'da gelin alma töreni kana bulandı: Ölü ve yaralılar var!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.08.2025 08:10:00
DHA
Çaykara ilçesinde düğün öncesi gelin alma merasiminde tabancalarla rastgele açılan ateş sonucu mermilerin isabet ettiği Fuat Han hayatını kaybetti, Betül T. ve Zişan S. yaralandı. Düğün iptal edilirken, olayla ilgili 1’i polis, 2 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Taşkıran Mahallesi’nde akşam saatlerinde dehşet bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; düğün öncesi gelin alma sırasında bazı kişiler tabancalarla rastgele ateş açtı. Bu sırada mermilerden biri Erzurum’dan ilçeye gelen damadın akrabası Fuat Han (43), B.T. (16) ve Zişan S.’ye (31) isabet etti.

Vurulan 3 kişi kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ameliyata alınan yaralılardan Fuat Han, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan yaralılarda Zişan S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralının ise durumun iyi olduğu belirtildi.

DÜĞÜN İPTAL EDİLDİ

Yaşanan olay nedeniyle düğün iptal edilirken, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede boş kovan toplayıp inceleme başlattı. Yapılan araştırma sonucu polis memuru Y.E.B. (28) ile akrabası M.B.’nin (47) ateş açtığı belirlendi. İki şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

