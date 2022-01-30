Trabzon Şehir Hastanesi inşaatı ile ilgili yürütmeyi durdurma davası

30 Ocak 2022 Pazar, 04:00

Trabzon Şehir Plancıları Odası, Kalyon İnşaat tarafından dolgu alanına inşa edilen yaklaşık 1.1 milyar lira maliyeti olan 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi inşaatı ile ilgili yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı.

Akyazı’da dolgu alanına yapılacak olan hastanenin yerinin kentte tartışma konusu olduğunu dile getiren Şehir Plancıları Odası Başkanı Ercan Şen, “Hastane projesinin yapıldığı dolgu sahasının jeolojik açıdan güvenilir olmaması, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce ilan edildiği tarihte yapılan itirazlara cevap verilmemesi, Medical Park Stadyumu ve futbol sahasının bölgedeki ulaşım ağına baskı yaratması, bölgenin 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında gösterilmemesi, kıyı kanunu hükümlerine aykırı olması, imar planı bulunmaması, nazım imar ve uygulama imar planlarındaki eksiklikler gibi çeşitli nedenlerden dolayı yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle Trabzon İdare Mahkemesi’ne dava açtık” dedi.

Hastanenin bulunduğu alanda spor kompleksinin olması nedeniyle yoğun araç ve insan trafiği oluşacağını belirten Şen, “Hastanenin, vatandaşların kolay ulaşabileceği bir yerde olması gerekir. Burada ulaşım çok zor olacak. Hastanenin yapıldığı yer için endişelenmemek mümkün değil. O bölge jeolojik açıdan problemli. Yer seçilirken iyi analiz edilmesi gerekiyordu. Ama ne yazılı ne de sözlü uyarıları dikkate almadılar” diye konuştu.