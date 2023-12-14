Trabzon'da anaokulu öğretmeni Merve Zengin intihar etti

Yayınlanma: 14.12.2023 - 11:55

Güncelleme: 14.12.2023 - 11:55

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Adnan Menderes caddesindeki bir apartmanın 7. katındaki dairede kardeşi ile birlikte oturan Merve Zengin (28) isimli bir kadın sabah saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan kendisini aşağıya bıraktı.

Olay yerinde hayatını kaybeden genç kadının cansız bedeni Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

TAYİNİ ÇIKTIĞI ÖĞRENİLDİ

İntihar eden Merve Zengin’in bir süre önce Ağrı’dan Trabzon’a tayini çıktığı, anaokulu öğretmeni olarak görev yaptığı ve Gümüşhane nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.