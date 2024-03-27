Trabzon’da göçük: 3 işçinin de cansız bedenine ulaşıldı!

Yayınlanma: 27.03.2024 - 14:28

Güncelleme: 27.03.2024 - 15:28

Trabzon’un Hayrat ilçesine bağlı Balaban Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında içme suyu isale hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan müteahhit firmaya bağlı 3 işçinin kurtarılması için AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Hayatını kaybeden işçilerin adlarnın Mehmet Sultan Allahverdi, İbrahim Keskin ve Dinçer Uzunosmanoğlu olduğu öğrenildi.

"KAZA, TAZYİKLİ SU NEDENİYLE YAŞANDI" İDDİASI

Öte yandan Balaban Merkez Mahallesi'nde yeni yapılan içme suyu şebekesi hattına test amaçlı su verilmesi sonucu yaşanan kazada, 3 işçinin tazyikli suyun oluşturduğu heyelan sebebiyle toprak altında kaldığı iddia edildi.