Trabzon'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: Muhtar ve akrabası öldü!

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Mahalle Muhtarı Mustafa Diner ile yanındaki akrabası Mehmet Diner hayatını kaybetti.

Trabzon'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: Muhtar ve akrabası öldü!
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DHA
Yayınlanma: 21.04.2025 - 10:18

Feci kaza, sabah saatlerinde Şalpazarı ilçesinde meydana geldi. Güdün Mahalle Muhtarı Mustafa Diner’in kullandığı 61 HJ 730 plakalı hafif ticari araç, sisli yolda görüş mesafesinin azalmasıyla yol kenarındaki uçurumdan yuvarlandı.

KURTARILAMADI

Araç yaklaşık 80 metre aşağıda ağaçlara takıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Mustafa Diner ile araçtaki akrabası Mehmet Diner’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık incelemesi sonrası cenazeler Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. 

 


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Ticari araç #hafif ticari araç

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