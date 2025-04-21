Trabzon'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: Muhtar ve akrabası öldü!

Yayınlanma: 21.04.2025 - 10:18

Güncelleme: 21.04.2025 - 10:21

Feci kaza, sabah saatlerinde Şalpazarı ilçesinde meydana geldi. Güdün Mahalle Muhtarı Mustafa Diner’in kullandığı 61 HJ 730 plakalı hafif ticari araç, sisli yolda görüş mesafesinin azalmasıyla yol kenarındaki uçurumdan yuvarlandı.

KURTARILAMADI

Araç yaklaşık 80 metre aşağıda ağaçlara takıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Mustafa Diner ile araçtaki akrabası Mehmet Diner’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık incelemesi sonrası cenazeler Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.