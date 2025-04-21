Trabzon'un bir mahallesini kilitleyen kaza! 25 araç birbirine girdi: 12 yaralı
Trabzon’un Ortahisar ilçesi Çömlekçi mahallesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 25 araç birbirine girerken, kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.
Feci kaza sabah saatlerinde Çömlekçi mahallesindeki köprüllü alt geçitte meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, saat 08.00 sıralarında meydana gelen nedeni henüz belirlenemeyen zincirleme kazaya biri öğrenci servisi olmak üzere toplam 25 araç karıştı.
ONLARCA KİŞİ YARALANDI
Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, yaralılar ambulanslarla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi ile Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza yapan araçları çekmek için bölgede çalışma başlatıldı.Kaza nedeniyle şehir içi trafiği felç olurken, kilometrelerce araç trafiği oluştu.
Etiketler: #kaza #trafik kazası #zincirleme trafik kazası
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