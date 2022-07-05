Trabzon'da harç kazanına düşen işçi öldü
Briket üretim tesisinde çalışan işçi İsmet Çabuk'un (59), dengesini kaybederek düştüğü harç kazanından cansız bedeni çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Trabzon'da briket üretim tesisinde harç kazanına düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi'ndeki briket üretim tesisinde çalışan İsmet Çabuk (59), dengesini kaybederek harç kazanına düştü.
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Çabuk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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