Trabzon'da harç kazanına düşen işçi öldü

Briket üretim tesisinde çalışan işçi İsmet Çabuk'un (59), dengesini kaybederek düştüğü harç kazanından cansız bedeni çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

AA
05 Temmuz 2022 Salı, 09:18
Trabzon'da harç kazanına düşen işçi öldü
Abone Ol google-news

Trabzon'da briket üretim tesisinde harç kazanına düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi'ndeki briket üretim tesisinde çalışan İsmet Çabuk (59), dengesini kaybederek harç kazanına düştü.

KURTARILAMADI

Çabuk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İşçi trabzon kazan
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler