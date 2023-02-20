Trabzon'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde inşaattan düşen işçi öldü.
Trabzon'un Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Ramazan Esmer (44) 5. kattan düşerek ağır yaralandı.
Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Esmer, müdahalelere rağmen kurtulamadı.
Esmer'in cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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