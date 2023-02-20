Trabzon'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde inşaattan düşen işçi öldü.

AA
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 09:20
Trabzon'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Ramazan Esmer (44) 5. kattan düşerek ağır yaralandı.

Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Esmer, müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Esmer'in cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


trabzon inşaat inşaat işçisi

İlgili Haberler

MKS Tranformatör fabrikasında işçiler baskı ve tehditlere karşı 28 Şubat’ta greve çıkıyor

MKS Tranformatör fabrikasında işçiler baskı ve tehditlere karşı 28 Şubat’ta greve çıkıyor
Depremin yıktığı 11 il işçisi olmayan fabrikalarla dolu, bazıları hiç açılmayacak

Depremin yıktığı 11 il işçisi olmayan fabrikalarla dolu, bazıları hiç açılmayacak
Mersin Akkuyu’da zam isteyen işçiler işten çıkarıldı

Mersin Akkuyu’da zam isteyen işçiler işten çıkarıldı

En Çok Okunan Haberler