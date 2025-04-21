Trabzon'da köpeğe şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı

Trabzon'un Yomra ilçesinde kamyonet kasasında köpeğe halatla şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden olan O.D., gözaltına alındı.

Trabzon'da köpeğe şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı
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DHA
Yayınlanma: 21.04.2025 - 00:27

Olay ilçeye bağlı Kaşüstü Mahallesi'nde meydana geldi.

İlçede besicilik yapan O.D. yolda park halindeki kamyonet kasasındaki köpeğe elindeki halatla şiddet uygularken, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda hayvansever köpeğe şiddete tepki gösterdi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, O.D.'yi gözaltına aldı. Belediye ekipleri de köpeği koruma altına alarak hayvan barınağına götürdü.


Etiketler: #trabzon #HAYVAna şiddet #şiddet

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