Trabzon'da otomobil çalan 2 şüpheli Giresun'da yakalandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobil hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 zanlı Giresun'da gözaltına alındı.

AA
22 Ekim 2022 Cumartesi, 15:55
Trabzon'da otomobil çalan 2 şüpheli Giresun'da yakalandı
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Akçaabat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeden bir otomobil çalan zanlıları yakalamak amacıyla bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kimlikleri tespit edilen zanlılar M.T. (37) ile Ş.K'nin (36) Giresun'un Görele ilçesinde oturdukları belirlendi. Şüpheliler, Giresun'da gözaltına alınarak Akçaabat'a getirildi.

Daha önce de çaldıkları 6 otomobili parçalayarak sattıkları belirtilen zanlılardan M.T'nin benzer suçlardan adli makamlarda 30 ayrı kaydı bulunduğu öğrenildi.

OTOMOBİL SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Polisteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, Akçaabat Adliyesine sevk edildi. Çalınan otomobil de Giresun'un Çanakçı ilçesindeki bir depoda bulunup sahibine teslim edildi.


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