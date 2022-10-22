Çankırı'da otomobil bariyere çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, otomobilin bariyere çarptığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
22 Ekim 2022 Cumartesi, 14:13
Çankırı'da otomobil bariyere çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
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D-100 kara yolu Şıhdoğan mevkisinde gece saatlerinde; İstanbul'dan Samsun yönünde giden M.A. (34) yönetimindeki 28 AE 891 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Otomobil hurdaya dönerken ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan C.Ç. (81) ve G.K.'nin (41) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü M.A. ile P.K. (19) ve N.Ç. (74), ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 


Çankırı otomobil bariyer

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