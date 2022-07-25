Trabzon'da teleferiğin çarptığı kadın yaşamını yitirdi
Trabzon'un Hayrat ilçesinde ilkel teleferiğin çarptığı Hülya Cin (44), hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Trabzon'un Hayrat ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Hasat için Samsun'dan Hayrat'a gelen Hülya Cin, sarp arazide toplanıp, kabinine yüklenen çayları indirmek için 'varangel' olarak da bilinen ilkel teleferiği beklemeye başladı.
Gönderilen teleferik, aniden hızlandı, demir aksamı Hülya Cin'e çarptı. Başından yaralanan Hülya Cin, olay yerinde hayatını kaybetti. Cin'in cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından Samsun'a gönderilecek.
Olay ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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