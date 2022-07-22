Trabzon'da yasa dışı bahis operasyonu: 18 milyonluk şüpheli para hareketliliği ele verdi
Trabzon'da yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ö.E.T, H.N.T, M.G. ve B.K'nin banka hesaplarına küçük meblağlar halinde farklı kişilerin para transferi yaptığını belirledi.
Bu yöntemle yasa dışı bahis sitesi üzerinden para nakline aracılık yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı, banka ve ödeme kurumlarından temin edilen hesap hareketleri üzerinden inceleme ve analiz çalışmaları yapıldı.
İnceleme sonucunda şüphelilerden H.N.T'nin ev hanımı, M.G'nin işsiz, Ö.E.T. ve B.K'nin ise düşük gelirli olmalarına rağmen hesaplarında toplamda 18 milyon 574 bin 79 lira para hareketliliği tespit edildi.
Paranın yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen şüphelilerin hesaplarına ilgili makamlardan alınan talimat gereği bloke konuldu.
Video Haberler
- Yine muhalefeti hedef aldı; yine sabır istedi!
- Saran'dan 'imam hatip' isyanı
- İstanbul'da 'suikast hazırlığı' iddiası
- İşte 'casusların' ilk görüntüleri...
- Yol kesip havaya ateş açtılar
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza: Alev alev yandı
- Marmaray'da panik: Birbirlerine girdiler
- Şişli'deki şüpheli ölümde yeni gelişme
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
En Çok Okunan Haberler
-
- Balıkesir'de 4.6'lık deprem
- Danıştay'dan ‘TSK’de türban’ kararı
- Cumhurbaşkanlığı adayı açıklaması
- Erdoğan'ın KYK videosu Türkiye'nin gündemine oturdu
- Erdoğan’ın tercümanından Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu
- Yandaş Cem Küçük, Birce Akalay'ı hedef aldı!
- AYM'den 'Millet İttifakı' kararı
- Diyanet değil ticaret işleri!
- 'Ne ar kaldı ne devlet namusu!'
- Cemaatler inşaatçı oldu