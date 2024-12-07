Trabzon'da döviz bürosunda büyük soygun!
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir döviz bürosu kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce soyuldu.
Kemerkaya Mahallesi Atatürk Alanı'ndaki döviz bürosuna gece saatlerinde giren hırsız ya da hırsızlar, açtıkları kasadan 390 bin dolar ile 185 bin Euro alarak kaçtı.
Sabah saatlerinde döviz bürosunu açan işyeri sahipleri, kasadaki paranın yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince hırsız ya da hırsızların yakalanması için başlatılan soruşturma devam ediyor.
Etiketler: #trabzon #Döviz bürosu #döviz #hırsızlık
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