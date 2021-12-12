Trabzonlu fırıncı: Battık, sesimizi duyuramıyoruz; fırınımı kapatacağım

12 Aralık 2021 Pazar, 17:09

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde dört fırın işleten Ali Çakmak "40 seneden beri bu işin içerisindeyim böyle bir hal görmedim, berbat bir fırıncılık görmedim. Hiçbir esnaf arkadaş yerinden dışarı çıkamıyor bağıramıyor, kime bağıracağım ben ya kime?" dedi.

Un fiyatlarındaki fahiş artıştan yakınan Çakmak, "Mağdurum mağdur. Yazık günahtır fırıncıya. Fırıncı esnafının sesini kendisi çıkarıyor. Kimse fırıncı esnafının yanında değil ne başkanı var ne fırın başkanı var ne esnaf başkanı var ne milletvekili var ne valisi var. Yazıktır, 30 kişi çalıştırıyorum burada, 30 kişi ekmek yiyoruz, ne kazanacağım da burada onlara da vereceğim. Nereden kazanacağım fabrikam yok, buğdayım yok nerden vereyim? Mesleği mi bırakalım? Fırıncı arkadaşlar berbat oldu; sadece Akçaabat, Trabzon değil Türkiye geneli böyle. Yanımızda kimse yok" dedi.

'KİLOSU 10 LİRAYA EKMEK SATIYORUZ, UNUN KİLOSU 11 LİRA'

40 senedir bu mesleği yaptığını ancak böyle bir dönem yaşamadığını belirten Çakmak ekmek fiyatlarının artırılmasını istedi. Çakmak sözlerine şöyle devam etti:

"Battık sesimizi duyuramıyoruz. Herkesin haberi var herkese söyledim ama kimse bir şey yapmıyor, habire mal veriyoruz ekmek yapmasan olmaz. Kilosu 10 liraya ekmek satıyoruz, unun kilosu 11 lira oldu reva mıdır bu? Yazıktır günahtır ya haktır bu hak, verin da, millet mahvoldu. Bir günlük işi var bunun, kim toplanıyorsa versin rayiçimizi. Bu mesleğin ayakta durması lazım fırıncılık artık ayakta durmuyor. 4 tane fırınım var ne yapacağım ben intihar mı etmemiz lazım sesimizi duyurmak için. Her gün böyle, insanın psikolojisi bozuluyor eve gidiyorsun duramıyorsun işe gidemiyorsun dışarıda gezemiyorsun, kazanacağım ki vereyim, ben de kazanamıyorum. 40 seneden beri bu işin içerisindeyim böyle bir hal görmedim. Böyle berbat bir fırıncılık görmedim. Hiçbir esnaf arkadaş yerinden dışarı çıkamıyor bağıramıyor kime bağıracağım ben ya, kime? Kapatacağım ben bu fırını başka çaresi yok."