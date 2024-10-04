Trafiğe çıkacaklar dikkat: Yarın Ankara'da bu yollar kapalı!
Ankara'da bazı yollar yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle trafiğe kapatılacak.
Başkentte yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın "Anıttepe Spor Tesisleri ve Anıtpark'ta" düzenlenecek etkinlik dolayısıyla saat 10.00'dan itibaren bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak.
Bu kapsamda, Şehit Göksenin Aytural Şaylan Caddesi'nin Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Spor Park Sokak arasında kalan bölümünün tamamı araç trafiğine kapatılacak.
Etiketler: #Ankara Emniyet Müdürlüğü #Ankara
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçim anketinde ayrım 1'in altında!
- 'Tepkiler sonrası' yeniden gözaltı!
- Ünlü hamburger zincirinden 'sağlık' skandalı!
- Apple ‘Sinan Ateş’ için ne diyecek?
- AKP’li isim bir şehre domuz eti yedirmiş!
- 'En güçlü Erdoğancılar bile...'
- MHP'yi işaret etti: 'Ucu Balgat'a çıktı!'
- Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları...
- 'Şahsi banyomu kullandıktan sonra...'