Trafiğe çıkacaklar dikkat: Yarın Ankara'da bu yollar kapalı!

Ankara'da bazı yollar yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle trafiğe kapatılacak.

Trafiğe çıkacaklar dikkat: Yarın Ankara'da bu yollar kapalı!
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AA
Yayınlanma: 04.10.2024 - 17:32

Başkentte yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın "Anıttepe Spor Tesisleri ve Anıtpark'ta" düzenlenecek etkinlik dolayısıyla saat 10.00'dan itibaren bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak.

Bu kapsamda, Şehit Göksenin Aytural Şaylan Caddesi'nin Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Spor Park Sokak arasında kalan bölümünün tamamı araç trafiğine kapatılacak.


Etiketler: #Ankara Emniyet Müdürlüğü #Ankara

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