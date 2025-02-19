Trafik denetimi bu kez yayalara uygulandı, bahaneler 'pes' dedirtti

Yayınlanma: 19.02.2025 - 11:46

Güncelleme: 19.02.2025 - 11:46

Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaya kazalarının önüne geçmek ve bilinçlendirmek amacıyla Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi’nde denetim gerçekleştirdi. Trafiğin en yoğun olduğu saatlerde yapılan denetimde, yaya üst geçidini kullanmayan ve araçların arasından geçerek karşıya geçmeye çalışanlara idari para cezası uygulandı.

Ekipler, üst geçidi kullanmadıkları için yayalara 993 lira ceza kesileceğini bildirirken, bazı yurttaşlar çeşitli bahanelerle cezadan kurtulmaya çalıştı.

"SIRAT KÖPRÜSÜ GİBİ"

Üst geçidin uzak olduğunu savunan bir kadın yaya, “Oradan oraya geçene kadar sırat köprüsü gibi” derken, polis memurunun “Burada size bir araç çarpsa daha mı iyi?” sorusuna ise “Biz de dikkat ediyoruz. Keşke en kısa zamanda ölsem ama olmuyor” şeklinde yanıt verdi.

Başka bir yaya, tramvaydan indiğini ve üst geçidin uzak olduğunu belirterek “Ne yapalım, olsun bakalım” dedi.

"Çantam ağır, merdiveni çıkamıyorum"

Çantası ağır olduğu için üst geçidi kullanmadığını söyleyen bir başka yaya ise “Boğazım da rahatsız, çanta olmasa her gün üst geçit kullanan bir insanım” diyerek kendini savundu.



