Gebze'de iş yerinde korkutan yangın: Soruşturma başlatıldı!

Yayınlanma: 11.03.2025 - 09:50

Güncelleme: 11.03.2025 - 10:32

Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi Hasköy Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde, gece saatlerinde sanayi tüpünden kaynaklı patlamada yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

1 İŞÇİ TEDAVİ EDİLDİ

İtfaiyenin 1 saatlik çalışması ile yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 1 işçi ambulansta tedavi edildi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.