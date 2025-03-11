Gebze'de iş yerinde korkutan yangın: Soruşturma başlatıldı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki iş yerinde çıkan yangında 1 işçi dumandan etkilendi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Gebze'de iş yerinde korkutan yangın: Soruşturma başlatıldı!
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DHA
Yayınlanma: 11.03.2025 - 09:50

Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi Hasköy Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde, gece saatlerinde sanayi tüpünden kaynaklı patlamada yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

1 İŞÇİ TEDAVİ EDİLDİ

İtfaiyenin 1 saatlik çalışması ile yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 1 işçi ambulansta tedavi edildi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #Ambulans #Gebze

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