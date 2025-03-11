Gebze'de iş yerinde korkutan yangın: Soruşturma başlatıldı!
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki iş yerinde çıkan yangında 1 işçi dumandan etkilendi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi Hasköy Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde, gece saatlerinde sanayi tüpünden kaynaklı patlamada yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
1 İŞÇİ TEDAVİ EDİLDİ
İtfaiyenin 1 saatlik çalışması ile yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 1 işçi ambulansta tedavi edildi.
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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