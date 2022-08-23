Muğla'da feci kaza: Biri çocuk 5 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

AA
23 Ağustos 2022 Salı, 11:52
Muğla'da feci kaza: Biri çocuk 5 kişi yaralandı
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Erol A. idaresindeki  otomobil, Fethiye Antalya kara yolu Çırpı Kavşağı'nda, Hakan İ'nin kullandığı otomobile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, Erol A. ile aynı otomobildeki biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Sağlık ekibince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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