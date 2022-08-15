Trafik kazasında kopan parmağı dakikalarca aradılar
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde yaralanan kişinin parmağı koptu. Çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak kopan parmağı bulmak için seferber oldu.
Kaza, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.G. kontrolündeki 54 AFH 102 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarında park halinde duran 54 AGT 248 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI; PARMAĞI KOPTU
Meydana gelen kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan A.G. araç içinde sıkışarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan ve parmağının koptuğu fark edilen kadın, hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrasında bölgeye bulunan vatandaşlar ise kopan parmağı bulmak için seferber oldu. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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