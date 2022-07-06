Trafik uygulamasından kaçan genç: 'Çekmesen olmaz mı, ünlü olmak istemiyorum'

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:16

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Fevzipaşa Caddesi girişinde gerçekleştirilen kask uygulamasında plakasız motosikleti kullanan sürücü, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

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Kaçan motosikleti takibe alan ve “Şahin” olarak adlandırılan motorize trafik görevlisi, kaçan motosiklet sürücüsünü Aşağı Pazarcı Mahallesi 1021 sokakta durdurdu.

EHLİYETSİZ, PLAKASIZ VE KASKSIZ

Olay yerine gelen trafik ekiplerince yapılan kontrollerde 16 yaşındaki M.U. isimli gencin sürücü belgesinin olmadığı, motosiklete plaka takmadığı, kask takmadığı belirlenirken tüm bu eksiklerin yanı sıra polisin ’dur’ ihtarına uymamak suçlarından 7 bin 388 TL para cezası uygulandı.

"ÜNLÜ OLMAK İSTEMİYORUM"

Motosikletin sahibine ise sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan 3 bin 674 TL para cezası uygulandı.

Olay yerinde görüntü alan basın mensuplarıyla sözlü diyaloğa giren motosiklet sürücüsü, “Abi çekmesen olmaz mı” dedikten sonra ünlü olmak istemediğini sözlerine ekledi.