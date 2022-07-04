17 yaşındaki çocuk için polis arama çalışması başlattı

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:06

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde babası ve babaannesi ile yaşayan G. G.'den (17) 26 Haziran'dan beri haber alınamıyor. G.G.’nin daha önce de 14 kez evden kaçtığı ve geri döndüğü öğrenildi.

Baba Esat G., kızının 2 kişi tarafından kaçırıldığı iddiasıyla polise başvurdu. Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Isparta Emniyet Müdürlüğü, babanın müracaatının ardından genç kızı bulmak için çalışma başlattı.