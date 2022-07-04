17 yaşındaki çocuk için polis arama çalışması başlattı
Isparta'da 17 yaşındaki G.G., 8 günden beri kayıp. Daha önce de 14 kez evden kaçıp dönen çocuğun, arama çalışmaları sürüyor.
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde babası ve babaannesi ile yaşayan G. G.'den (17) 26 Haziran'dan beri haber alınamıyor. G.G.’nin daha önce de 14 kez evden kaçtığı ve geri döndüğü öğrenildi.
Baba Esat G., kızının 2 kişi tarafından kaçırıldığı iddiasıyla polise başvurdu. Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Isparta Emniyet Müdürlüğü, babanın müracaatının ardından genç kızı bulmak için çalışma başlattı.
Video Haberler
- 3 ilçenin trafiğini rahatlatması beklenen yol açıldı
- Metroda 'alkol' kavgası
- Kocaeli'de fabrika yangını
- Yunanistan’da 53 noktada orman yangını
- Domuz sürüsü araçlara aldırış etmedi karşıya geçti
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Çekiçli adam dehşeti kamerada: Ortalık savaş alanı
- Fare, yavrusunu kapan yılanla mücadele etti
- Saldırıdan denize atlayarak kurtuldular
- Şırnak’ta maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Sigaraya dev zam
- Memur zammı belli oldu: İşte en düşük maaş
- Nevşin Mengü, Cem Küçük’ün 'kaset' tehdidini anlattı
- Demirören'e tarih verdi
- İstanbul’da yasak kararı!
- Trabzon’da da ‘cüppeli yürüyüş’
- D. Kiev-Fenerbahçe maçını yönetecek hakem belli oldu!
- 'Erdoğan seçilirse görevden alınabilirim'
- Enflasyon 1998 yılından bu yana en yüksek seviyede!
- Trafik ışıklarında yeni dönem