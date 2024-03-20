Trafikte bir kadın, tartıştığı kadın sürücüyü yumruklarla darbetti!
Adana’da trafikte bir kadın, yol verme tartışmasında başka bir kadını otomobilin içinde yumrukladı. O anlar saniye saniye görüntülendi.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde dün iddiaya göre, 01 ARL 303 plakalı otomobiliyle yolda giden bir kadın, trafikte yol verme meselesi yüzünden ismi öğrenilemeyen başka bir kadın sürücüyle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilinden inen kadın sürücü, kendisine yol vermeyen kadına yumrukla saldırdı. Bu sırada darp edilen kadının, "Araçta çocuklarım var git" diye bağırdığı duyulurken, o anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.
Yumruklu saldırıya uğrayan kadın polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.
Yaptıkları incelemede ekipler kadının bir okulda öğretmen olan R.Ş. olduğunu tespit etti. R.Ş., evinde gözaltına alınırken, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Turgut Altınok'a canlı yayında soğuk duş
- ‘Arkamdan sattın ihanet ettin’
- Bayram tatilinin kaç gün olacağı belli oldu!
- Ersen Martin hayatını kaybetti
- TFF'den olaylı maç sonrası sürpriz karar
- Öz çiftinin şirketine atanan kayyum intihar etti
- 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralı
- Sürpriz beklentisi!
- Koridorda saldırı Koç’tan talimat
- Hatay'da bir partinin adayının çekileceği açıklandı