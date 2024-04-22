Trafikte çıkan tartışmayı, olay yerinden geçen çevik kuvvet ekibi sonlandırdı!
Ankara’da iki otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma, tesadüfen olay sırasında bölgeden geçen çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı. Olay anı araç kamerası tarafından da kaydedildi.
Ayaş Yolu Ulus istikametinde saat 18.30'da Ulus istikametine seyir halinde olan iki araç sürücüsü, iddiaya göre yol verme nedeniyle tartıştı.
Bir süre gittikten sonra her iki otomobil sürücüsü de durdu. Aracından inen bir sürücü diğer otomobil sürücüsünün üzerine yürüdü, el kol hareketleri yaptı.
ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ
Bir başka otomobilin araç kamerasınca kaydedilen görüntüde taraflar arasında gerginlik yaşanırken bu sırada tesadüfen olay yerinden geçen ve iki sürücü arasındaki gerginliği fark eden çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs park etti.
Araçtan inen çevik kuvvet polislere taraflara müdahale ederek gerginliği sonlandırdı
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