Trafikte havaya ateş açan şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 04.04.2024 - 12:28

Güncelleme: 04.04.2024 - 12:28

Yeni Çamlıca Mahallesi Dursunbey Caddesi üzerinde 2 Nisan Salı Günü sosyal medya hesaplarında motosikletin arkasında oturan bir kişinin havaya peş peşe ateş ettiğine ilişkin görüntüler üzerine inceleme başlatıldı.

Yapılan inceleme sonucunda, polis ekipleri şüphelinin H.K. olduğunu belirledi. Şüpheli çalışmalar neticesinde 3 Nisan tarihinde saat 21.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Albayrak Caddesi üzerinde olayda kullandığı 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet boş şarjör ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.