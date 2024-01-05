Trafikte iki grup arasında taşlı, sopalı ve yumruklu kavga!

Yayınlanma: 05.01.2024 - 11:31

Güncelleme: 05.01.2024 - 12:45

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde sabah saatlerinde, iddiaya göre; trafikte iki sürücü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma, sürücülerin yanında bulunanların katılmasıyla kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İki grup sokak ortasında yumruk yumruğa birbirlerine girdi.

1 KİŞİ YARALANDI!

Kavgada taraflar birbirlerine sopa, yerden aldıkları kaldırım taşı, içi boş benzin bidonu ve kürek ile saldırdı.

Taraflardan birinin elindeki kaldırım taşıyla kaçan kişiyi trafikteki araçların arasında kovaladığı görüldü. Dakikalarca süren kavgayı çevredeki kimse ayıramadı.

Kavgada kafasına kaldırım taşı isabet eden bir kişi yaralandı. Kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.