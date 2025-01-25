Trafikte kavgaya karışmıştı: Tekirdağ’da yakalandı

Yayınlanma: 25.01.2025 - 11:46

Güncelleme: 25.01.2025 - 11:56

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; 17 Ocak 2025 günü Çorlu ilçesi Atatürk Bulvarı’nda yaşanan trafikte yol verme tartışması, kavga ve tehdit olayıyla ilgili geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi.

YAKALANDI

Polis tarafından incelenen 160 saatlik kamera görüntüsü sonucunda olayın şüphelisinin K.B. olduğu tespit edildi. Şüpheli, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

K.B.’nin ikametinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen tabanca ile birlikte şüpheli, işlemleri için adli makamlara sevk edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden, kamu düzenini bozmaya teşebbüs eden şahıslarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.