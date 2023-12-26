Trafikte kuryeye yumruklu saldırı... Çevredekiler yardıma koştu!

Yayınlanma: 26.12.2023 - 10:01

Güncelleme: 26.12.2023 - 10:22

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Mehterçeşme Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yumruklu saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; motosikletli kurye ile otomobil sürücüsü arasında yol tartışması çıktı. Tartışmada araçtan inen iki kişi kuryeyi yumruklamaya başladı.

Saldırıya çevredekiler müdahale etti. Saldırganlar araçlarına bindirildi. Kurye ve saldırgan 2 kişi yollarına devam etti.

Yaşananlar arkadan gelen bir otomobildeki kameraya yansıdı.