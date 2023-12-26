Trafikte kuryeye yumruklu saldırı... Çevredekiler yardıma koştu!
Esenyurt'ta kurye yol tartışması yaşadığı araçtaki 2 kişinin saldırısına uğradı. Defalarca yumruklanan kurye çevredekiler tarafından kurtarıldı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Mehterçeşme Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yumruklu saldırı meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; motosikletli kurye ile otomobil sürücüsü arasında yol tartışması çıktı. Tartışmada araçtan inen iki kişi kuryeyi yumruklamaya başladı.
Saldırıya çevredekiler müdahale etti. Saldırganlar araçlarına bindirildi. Kurye ve saldırgan 2 kişi yollarına devam etti.
Yaşananlar arkadan gelen bir otomobildeki kameraya yansıdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli 'takip'ten çıktı
- Celal Şengör'den 'Kızıl Goncalar' tepkisi
- Özel'den Erdoğan'a yanıt
- CHP'li Yücel'den 'ortak bildiri' tepkisi
- Kürsüde 'özerklik' açıklaması!
- Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı
- Yaşar Okuyan hayatını kaybetti!
- Duygu Nebioğlu: 'Her şeyin hesabını soracağız!'
- Gram altın tüm zamanların zirvesinde!
- 12 şehidin ardından Özgür Özel'i hedef aldı