Trafikte kuryeye yumruklu saldırı... Çevredekiler yardıma koştu!

Esenyurt'ta kurye yol tartışması yaşadığı araçtaki 2 kişinin saldırısına uğradı. Defalarca yumruklanan kurye çevredekiler tarafından kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 26.12.2023 - 10:01
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İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Mehterçeşme Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yumruklu saldırı meydana geldi.   

Edinilen bilgiye göre; motosikletli kurye ile otomobil sürücüsü arasında yol tartışması çıktı. Tartışmada araçtan inen iki kişi kuryeyi yumruklamaya başladı.

Saldırıya çevredekiler müdahale etti. Saldırganlar araçlarına bindirildi. Kurye ve saldırgan 2 kişi yollarına devam etti. 

Yaşananlar arkadan gelen bir otomobildeki kameraya yansıdı.


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