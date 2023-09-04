Kavşakta trafik kazası: Yolcu araçtan fırladı!

Niğde'de, kavşaktan dönüş yapan otomobile, bir başka otomobil çarptı. Kazada 2 otomobil de kullanılamaz hale gelirken, çarpmanın etkisiyle 1 kadın araçtan fırladı.

DHA
Yayınlanma: 04.09.2023 - 15:38
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Kaza, saat 10.30 sıralarında Yeni Mahalle Çevre Yolu'nda meydana geldi. Kavşaktan sola dönen otomobil, sağından hızla ilerleyen bir başka otomobille çarpıştı. 

Çarpmanın etkisiyle dönüş yapan otomobildeki yolcu konumundaki kadın, camdan fırlayıp yola savruldu. 

Kadın, düştüğü yolda olayın etkisiyle ayağa kalktı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 

Sürücüler ve yola savrulan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


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Niğde trafik kazası kavşak

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