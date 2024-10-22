Trafikte tartıştı... Aracını üzerlerine sürüp yaraladı!

Yayınlanma: 22.10.2024 - 13:08

Güncelleme: 22.10.2024 - 13:08

Olay, 18 Ekim'de saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Hafif ticari aracın kimliği belirsiz sürücüsü, trafikte, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişiyle tartıştı.

Kavşakta inen motosikletteki 2 kişi, araç sürücüsüyle tartışmayı sürdürdü.

Sürücünün yoluna devam etmesi üzerine gençler de motosiklete bindi. Bu sırada geri manevra yapan sürücü, gençleri ayaklarından yaralayıp kaçtı.

İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye götürdü. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Gençlerin ihbarı üzerine polis ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Olay, çevredeki işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.