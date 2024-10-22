Trafikte tartıştı... Aracını üzerlerine sürüp yaraladı!
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir araç sürücüsü, trafikte tartıştığı motosikletin sürücüsü ve arkasındaki kişiyi, geri manevra yaptığı hafif ticari aracıyla ayaklarından yaraladı.
Olay, 18 Ekim'de saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Hafif ticari aracın kimliği belirsiz sürücüsü, trafikte, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişiyle tartıştı.
Kavşakta inen motosikletteki 2 kişi, araç sürücüsüyle tartışmayı sürdürdü.
Sürücünün yoluna devam etmesi üzerine gençler de motosiklete bindi. Bu sırada geri manevra yapan sürücü, gençleri ayaklarından yaralayıp kaçtı.
İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye götürdü. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu oldu.
Gençlerin ihbarı üzerine polis ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Olay, çevredeki işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: #hatay #motosiklet #yaralama
En Çok Okunan Haberler
-
- Canlı yayında Gülen'e rahmet okudu
- Bir numaralı sanık belli oldu
- İbrahim Kaboğlu'ndan ilk açıklama!
- Ağabey Enes'in 'diş fırçası' endişesi!
- 'Tecridi kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun!'
- 'Gülen öldü, ancak fikirleri iktidarda'
- DEM'den 'biz hazırız' yanıtı!
- 'Ortağın ölmüş, eminim üzüntün derindir'
- 3 kadın silahlı saldırıda öldürüldü!
- Kimlikleri belli oldu: Katliamda 'dünür' iddiası