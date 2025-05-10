Trafikte tartıştı, kılıftan döner bıçağı çıkardı; o anlar kamerada

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 22 yaşındaki E.M. adlı otomobil sürücüsünün, trafikte tartıştığı motosikletli sürücünün üzerine döner bıçağıyla yürümesi, çevredekilerin korku dolu bakışlarına neden oldu.

Trafikte tartıştı, kılıftan döner bıçağı çıkardı; o anlar kamerada
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DHA
Yayınlanma: 10.05.2025 - 11:53

Olay, akşam saat 21.30 sıralarında Karşıyaka’nın Girne Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, E.M., 35 CKG 604 plakalı spor otomobiliyle seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen motosikletli ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında otomobil sürücüsü, aracında taşıdığı döner bıçağını kılıfından çıkararak motosiklet sürücüsüne doğru yürüdü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tartışma sona ererken, motosikletli sürücü olay yerinden ayrıldı.

O anlar ise hem bir araç kamerasına hem de bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, E.M.’nin tartışma sonrası döner bıçağını çıkarıp motosiklet sürücüsünün üzerine doğru yürüdüğü anlar net bir şekilde yansıdı. Olayın ardından E.M., kısa süre içinde Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, E.M.'nin, trafikte yaşanan gerginlik sonrasında şiddet kullanmasının, toplumda büyük bir güvenlik endişesi yarattığını belirtti.


Etiketler: #Trafik #şiddet

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