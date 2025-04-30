Trafikte tartıştığı kişiyi satırla darbetmişti... Gözaltına alındı!
İzmir'de trafikte tartıştığı kişiyi satırla darbeden şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.
Bayraklı ilçesinde 28 Nisan'da, 35 HBM 87 plakalı otomobilin sürücüsü Y.E.İ. ile 35 CEH 720 plakalı motosikleti kullanan R.K., trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştı.
Sürücülerden Y.E.İ., satırın sapıyla R.K.'yi darbetti. Hastaneden darp raporu alan R.K., Y.E.İ.'den şikâyetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- O otelin yöneticilerine gözaltı kararı
- Sürpriz 'Kanal İstanbul' açıklaması!
- Miting alanının elektriklerini kesmişler!
- 'Kalkışanı perişan ederiz'
- Kürsüden gözdağı: 'Bakalım kaç CHP'li daha...'
- Ongun'un eşine ev hapsi, Cevat Kaya'ya tutuklama!
- 5 aylık hamile eşini ezdi: Genç kadın hayatını kaybetti
- İkinci dalga operasyonlarda 30 kişiye tutuklama istemi
- Datça'da korkutan deprem
- Suriye Almanya’yı geride bıraktı!