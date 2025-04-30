Trafikte tartıştığı kişiyi satırla darbetmişti... Gözaltına alındı!

İzmir'de trafikte tartıştığı kişiyi satırla darbeden şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

Trafikte tartıştığı kişiyi satırla darbetmişti... Gözaltına alındı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 30.04.2025 - 15:17

Bayraklı ilçesinde 28 Nisan'da, 35 HBM 87 plakalı otomobilin sürücüsü Y.E.İ. ile 35 CEH 720 plakalı motosikleti kullanan R.K., trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştı.

Sürücülerden Y.E.İ., satırın sapıyla R.K.'yi darbetti. Hastaneden darp raporu alan R.K., Y.E.İ.'den şikâyetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.


Etiketler: #darp #gözaltı #satır #İzmir

İlgili Haberler

Trafikte tartıştığı kişinin aracına beyzbol sopasıyla saldırdı!

Trafikte tartıştığı kişinin aracına beyzbol sopasıyla saldırdı!
Trafikte tartıştılar: Polis, 86 yaşındaki ünlü mimarı silahla yaraladı!

Trafikte tartıştılar: Polis, 86 yaşındaki ünlü mimarı silahla yaraladı!
Trafikte tartıştı... Aracını üzerlerine sürüp yaraladı!

Trafikte tartıştı... Aracını üzerlerine sürüp yaraladı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler