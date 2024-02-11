Trafikte tehlikeli anlar: Ağır hasarlı otomobili kullandı

Avcılar'da sürücü, ağır hasarlı otomobiliyle trafiğe çıktı. Kapısı olmayan otomobilden ayağını dışarıya sarkıtarak ilerleyen sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 11.02.2024 - 10:16
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Olay, geçtiğimiz günlerde Avcılar Tahtakale mevkiinde, O-3 Otoyol Yanyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir sürücü, ağır hasarlı otomobiliyle trafiğe çıktı. 

Kilometrelerce ilerleyen sürücü, kapıları sökülmüş otomobilden sol ayağını da dışarıya sarkıttı. Ayağını sürterek yolculuk yapmaya devam eden sürücü, hem kendi canını hem de trafikte diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. 

O anları ise başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 


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