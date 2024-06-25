Trafikte tehlikeli anlar: Motosikleti üzerine yatarak kullandı!
Bolu’da D-100 Karayolu'nda plakasız motosikletin üzerine yüzüstü yatan gencin tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, D-100 Karayolu Dağkent Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
Ankara istikametinde seyreden otomobilin içerisindeki yolcular, aynı istikamette giden motosikletli gencin tehlikeli hareketlerini kayda aldı.
Plakasız motosikletin üzerine yüzüstü yatarak seyir halinde olan genç adeta kazaya davetiye çıkardı.
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