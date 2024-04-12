Trafo binasına çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil trafo binasına çarptıktan sonra duvara çarparak durabildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Zonguldak’ın Alaplı Erdem Yuva evleri yolunda Emirhan Çelik (21) yönetimindeki 34 E 5766 plakalı Honda marka otomobil sabah 05.30 sıralarında Ereğli istikametinden Erdem Yuva evleri istikametine geldiği sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik trafosu binasına çarparak durabildi.
KURTARILAMADI
Hurdaya dönen otomobilin parçaları çevreye saçılırken, sürücü Emirhan Çelik’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil içinde bulunan Alihan Ö. (19) ise ağır yaralandı.
Sürücünün cansız bedeni otopsi için Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağır yaralı genç ise Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza yeri ise adeta savaş alanına döndü. Ulaşıma kapanan yol otomobilin çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
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