Trafo binasına çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil trafo binasına çarptıktan sonra duvara çarparak durabildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 09:05
Trafo binasına çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Abone Ol google-news

Zonguldak’ın Alaplı Erdem Yuva evleri yolunda Emirhan Çelik (21) yönetimindeki 34 E 5766 plakalı Honda marka otomobil sabah 05.30 sıralarında Ereğli istikametinden Erdem Yuva evleri istikametine geldiği sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik trafosu binasına çarparak durabildi.

KURTARILAMADI

Hurdaya dönen otomobilin parçaları çevreye saçılırken, sürücü Emirhan Çelik’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil içinde bulunan Alihan Ö. (19) ise ağır yaralandı.

Sürücünün cansız bedeni otopsi için Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağır yaralı genç ise Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza yeri ise adeta savaş alanına döndü. Ulaşıma kapanan yol otomobilin çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.


zonguldak haberleri trafo haberleri elektrik trafosu haberleri

İlgili Haberler

1 Milyon TL için mücadele ettiler! Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 11 Nisan Perşembe Survivor'da neler yaşandı?

1 Milyon TL için mücadele ettiler! Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 11 Nisan Perşembe Survivor'da neler yaşandı?
Sinop’ta zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı

Sinop’ta zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

MHP'li Feti Yıldız'dan Özgür Özel'e: İnsanlar vardır şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler

MHP'li Feti Yıldız'dan Özgür Özel'e: İnsanlar vardır şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler
Husumetli faytoncular arasında çatışma… Yaralılar var!

Husumetli faytoncular arasında çatışma… Yaralılar var!
Az kalsın bütün Beyoğlu elden gidiyormuş!

Az kalsın bütün Beyoğlu elden gidiyormuş!
Eser Yenenler eşinin doğum gününü kutladı: ‘Bana, bizi öğreten kadın’

Eser Yenenler eşinin doğum gününü kutladı: ‘Bana, bizi öğreten kadın’
Defne Belediye Başkanı, makam aracı uygulamasını kaldırarak araçları satışa çıkardı

Defne Belediye Başkanı, makam aracı uygulamasını kaldırarak araçları satışa çıkardı
Fenerbahçe, turu İstanbul’a bıraktı!

Fenerbahçe, turu İstanbul’a bıraktı!
CHP ve AKP heyetlerinin bayramlaşmasında 'İsrail'le ticaret' tartışması

CHP ve AKP heyetlerinin bayramlaşmasında 'İsrail'le ticaret' tartışması
Son dakika… Antalya Kemer’de ormanlık alanda yangın!

Son dakika… Antalya Kemer’de ormanlık alanda yangın!