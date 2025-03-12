Trafoya giren kedi hayatını kaybetti: Kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde elektrik trafosuna giren kedi akıma kapılarak öldü. Trafoda oluşan arıza nedeniyle yaşanan elektrik kesintisi ise ekipler tarafından giderildi.
Olay, saat 15.00 sıralarında Erdek ilçesi Yalı Mahallesi, İsmail Baytar Hakkı Sokak'taki trafoda meydana geldi.
Trafonun altında oluşan boşluktan giren kedi elektrik akımına kapılarak öldü. Trafoda patlama meydana gelirken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine elektrik arıza ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sokakta akımı kesen ekipler, kediyi bulunduğu yerden çıkardı.
Daha sonra trafodaki arızayı gideren ekip, trafonun etrafındaki boşlukları da kapatarak sokağa elektriği yeniden verdi.
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