Cumhuriyet Gazetesi Logo
Traktör devrildi, iki akraba feci şekilde can verdi!

Traktör devrildi, iki akraba feci şekilde can verdi!

9.06.2025 15:25:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Traktör devrildi, iki akraba feci şekilde can verdi!

Şanlıurfa'da 2 römork yüklü traktörün devrildiği kazada ağır yaralanan Vural Demir ile Velat Demir, hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Şanlıurfa-Suruç karayolunun 27'nci kilometresinde sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre; kent merkezine seyir halinde olan Vural Demir’in (34) kullandığı 04 AAC 213 plakalı traktör, Dolunay Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Römorkun altında kalan Vural Demir ve Velat Demir (36), ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Suruç ve Balıklıgöl Devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedavi altına alınan ve akraba oldukları öğrenilen Vural ve Velat Demir, kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #kaza #Şanlıurfa #traktör

İlgili Haberler

TEM Otoyolu'nda feci kaza: Başka aracın kamerasına yansıdı!
TEM Otoyolu'nda feci kaza: Başka aracın kamerasına yansıdı! TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kocaeli’nin Körfez ilçesi geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, bariyerlere çarpıp sürüklendi. Kazada araçta bulunan 2’si çocuk 7 kişi yaralanırken kaza anı başka aracın kamerasına yansıdı.
İzmir'de korkunç kaza... Ölüler ve yaralılar var!
İzmir'de korkunç kaza... Ölüler ve yaralılar var! Menderes ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düğün yolunda korkunç kaza: Yaralılar var!
Düğün yolunda korkunç kaza: Yaralılar var! Aksaray’da, düğüne giden ailenin içinde olduğu otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.